Allereerst met de fluisterboot in Zutphen. De meest lollige ‘kapitein’ van de regio was gehuld in een poncho waaronder ook de rest van de boot (elf personen) had kunnen schuilen. Er waren paraplu’s die door de wind alle kanten op gingen en de punten zorgden voor gevaar. Lekker in elkaar duiken onder de lage bruggen, dobberende eenden naast de boot die ik meende te zien grijnzen. Wie bekeek nu wie hier? Na vijf kwartier genieten (het was wel écht mooi!) op naar de lunch. Warme koffie, hete chocolademelk met slagroom? Héél graag.