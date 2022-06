Mijn held, Paul McCartney is 80

Eerst samen met John Lennon, George Harrison en Ringo Star in The Beatles. Daarna een korte zoektocht naar zijn nieuwe ik en een nieuwe eigen band: Wings. Vele hits en optredens later weer solo met fantastische musici en optredens over de hele wereld.

Tot op de dag van vandaag een brein vol met nieuwe liedjes, getuige McCartney III, een geweldig soloalbum in de lijn van McCartney I en II. Maar er is meer. Niet alleen popmuziek maar ook klassieke albums en een album balletmuziek worden alom geprezen. Een leuke tekenfilm met muziek voor kinderen en de laatste jaren ook schrijver van kinderboeken.

Als dat nog niet genoeg is, hij kan ook aardig schilderen. Vele onderscheidingen en eretitels vielen hem ten deel en hij steunt een uitgebreid scala aan goede doelen, waaronder Meat Free Monday. In de renaissance zou men zeggen een homo universalis.

Quote Drie dagen voor het concert in conclaaf met de dokter en hem dringend verzocht mij mobiel te maken zodat ik het concert kon bezoeken

Ik ben drie keer, samen met mijn vrouw, naar een concert van Paul geweest. In 2003 in de GelreDome, was de eerste keer. Drie dagen voor het concert lag ik nog in het ziekenhuis met een flinke streptokokkeninfectie, ontstaan na een knieoperatie. Weer geopereerd en onder de antibiotica in afzondering op mijn ziekenhuiskamer de dagen aan het aftellen tot het concert. Drie dagen voor het concert in conclaaf met de dokter en hem dringend verzocht mij mobiel te maken zodat ik het concert kon bezoeken. De dokter en een groot deel van de afdeling gingen ook. Hij zou er over nadenken.

De dag van het concert strompelde ik op twee krukken het ziekenhuis uit en in de vroege avond het GelreDome in. Wat een belevenis, fantastisch!! Mijn been heb ik die avond niet echt gevoeld. De volgende dag was minder, maar dat had ik er wel voor over.

Dick Stoel

