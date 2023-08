Mijn moeder nam, vermoedelijk als tijdverdrijf, schietlessen

Er overviel me een lichte schaamte dat ik zo’n tastbare herinnering aan een dierbare zo lang in een doos had laten verstoffen. Aan de beker zit een verhaal vast. Mijn vader die politieman was, werd na de oorlog tijdelijk te werk gesteld op het kleine eiland Bintan, ten oosten van Sumatra.

Ik voel trots in me opwellen en zie haar glashelder voor me: met geweer of revolver in de aanslag, één en al concentratie op de schietschijf of wat dan ook het doel was. Mijn mooie krachtige en soms ook eigenzinnige moeder die in 1949 achtentwintig jaar oud was. Ze was met haar 1.73 lang voor een Indische en had dik donkerbruin krulhaar, een statige houding en rechte schouders.