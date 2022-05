Mike (61) verzamelt precancel-zegels: ‘Ik denk dat ik er 100.000 heb’

Mijn hobbyWIJCHEN - In de Verenigde Staten gebruikten de posterijen precancels , een soort ‘port betaald’-zegels. Mike Molle (61) uit Wijchen verzamelt ze. Het is een niche in de filateliewereld. „Het waren postzegels voor grootverbruikers.

In deze rubriek vertelt wekelijks iemand uit de regio over de switch die hij of zij heeft gemaakt.

Vellen met vierhonderd zegels werden van tevoren met stempelplaten bedrukt met de plaatsnaam en de naam van de staat. Mijn verzameling ‘beperkt’ zich tot één serie zegels van 1922 tot 1926. Daar zijn 1,8 à 2 miljoen verschillende van, met verschillende tandingen voor verschillende jaargangen. Er waren 25.000 steden met 45.000 stempels.

Het gaat de verzamelaars om de stempels, de zegels zijn eigenlijk van ondergeschikt belang. De randen van die vellen hebben geen tanding en de hoekzegels hebben aan twee kanten geen tanding. Er bestaan foutdrukken, ondersteboven bijvoorbeeld, of zichtbare slijtage van de stempelplaat. Die verschillen maken het leuk.

Een database

„Twee keer per jaar ga ik naar beurzen in de Verenigde Staten. Ik ben dan een week lang elke dag van ’s morgens tien tot ’s avonds acht zegels aan het zoeken. De eerste keer kocht ik veel zegels die ik al had, dus ik heb een database gemaakt van mijn verzameling.

Als ik geluk heb kom ik met meer dan duizend zegels thuis. Het is allemaal dubbeltjesspul, niks duurs, maar het geeft me maandenlang plezier om ze in mijn verzameling en in mijn database in te voeren. Ik ben er echt elke dag mee bezig. Als ik twee dagen niet met mijn verzameling bezig ben, dan voel ik me trillerig, net als toen ik stopte met roken

,,Als ik op een beurs ben, kan ik uren met andere precancelsverzamelaars lullen over die stomme zegeltjes. We zijn allemaal gelijkgezinden, het is net familie.

Boeken, clubbladen en sites

„Als ik niet fysiek met de zegels bezig ben, dan lees ik erover. Ik vind het interessant om me te verdiepen. Als ik een boek lees over precancels, dan geeft me dat inspiratie voor een artikel voor ons clubblad en onze site. Ik ben de voorzitter van de club van precancelverzamelaars. We hebben negentig leden, ook uit België, Duitsland en de VS.

„Ooit ben ik begonnen met zesduizend stuks, die kocht ik in één keer. Ik denk dat ik er nu zo’n 100.000 heb. De zoektocht is leuker dan het hebben. Het is een neverending story.”