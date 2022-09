GastschrijversWe troffen elkaar in Arnhem. Na een bezoek aan mijn atelier zijn we naar Dudok gelopen. Het was mooi weer. We namen plaats op het terras.

We hebben altijd veel bij te praten. Jouw drukke leven en de afstand naar jouw woonplaats gaf ons niet zoveel ruimte om even een bakkie te doen. Dat was de aanleiding voor een paar keer per jaar een hele ‘moeder-zoondag’.

Deze keer zei je tegen mij: ,,Mam, ik heb een te druk sociaal leven. Ik ga het minder maken. Ben jij nog steeds ongerust als ik ga vliegen bij de vliegschool?” Ik zei: ,,Nee, lieverd, van horen zeggen weet ik nu ook: je bent een heel goede vlieger. Ik heb het losgelaten. Mocht jou iets overkomen, dan ga je in je harnas en daar zal ik mee moeten leren leven”. We liepen daarna nog even door de stad.

Twee dagen later hoorde ik op het Journaal van 18.00 uur over een vliegtuigcrash boven Dronten. Het begon goed tot mij door te dringen en de adrenaline begon te stromen.

Quote Ik ben jou dankbaar voor deze waardevol­le laatste moe­der-zoon­dag

Ik hoorde mijzelf zeggen: ‘Dat is...’ Ik had geen bericht gekregen dat alles okay was. Dat was een teken. Vanaf dat moment veranderde de wereld in een achtbaan. Niets was meer hetzelfde. Zelfs niet de vogels, de natuur, waar ik zo van kon genieten. Ook mijn gevoel, naar relaties en in verhouding tot de wereld werd anders.

Ik ben jou dankbaar voor deze waardevolle laatste moederzoon-dag.

Ageeth Leemkuil uit Zevenaar

Poll Ik geef deze bijdrage 1 ster

2 sterren

3 sterren

4 sterren

5 sterren Ik geef deze bijdrage 1 ster (0%)

2 sterren (0%)

3 sterren (0%)

4 sterren (0%)

5 sterren (0%)