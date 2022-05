GastschrijversHet was een zonnige dag en daar liepen we dan in Emmerich over de Rijnkade. Het was volle bak maar gezellig. We zagen net een plekje op een terras vrij komen en bestelde al snel iets te eten en drinken.

We keken naar een cruiseschip die er lag aangemeerd. ‘Toch effe kijken’, zei ik en ik liep naar de kade om het cruiseschip eens beter te bekijken. ‘Mooi ding zo te zien, Lilian’, zei ik tegen mijn partner toen ik weer terug kwam. Maar allemaal grijze kopjes binnen zo te zien, dus niets voor ons.

Ze keek me aan en zei: ‘wat denk je welke kleur jouw haren hebben? ‘. En zo hielden we het cruiseschip die middag onder het genot van een drankje en hapje in de gaten: wie er zoal aan boord ging. We zagen dat het wel mee viel qua leeftijd, maar dat ik me toch niet met een cruise zag meegaan .

Een paar dagen later, tijdens een avondje kaarten met vrienden, hadden we het erover waar we de komende vakantie naar toe wilde. Daar waren we snel met elkaar over eens: zon, zee en strand, dus Mallorca. Dat stond vast.

Lilian haalde ons dagje in Emmerich aan waar het cruiseschip lag aangemeerd en het leek haar wel wat om zoiets een keer mee te maken. Het kaarten werd nu maar bijzaak, want de voor- en nadelen werden serieus onder genot van een wijntje besproken.

Quote Daarop merkte Lian toen op dat ik steeds minder grijze haren kreeg

Te duur en we waren te jong, vonden we. Daarop merkte Lian toen op dat ik steeds minder grijze haren kreeg. En zo vroegen we ons ook af wat we zouden doen met de Kerstdagen. Het waren altijd dure dagen met dingen in huis halen of naar een restaurant gaan.

Je kon die dagen wel uitstippelen: kerstboom opzetten, weer afbreken, te veerkrachtige oliebollen halen en weer weggooien. Dus dan maar liever een beetje meer grijs aan boord. We gaan kaarten met een wijntje erbij en gezellig Kerst-cruisen.

Harrie Schröder uit Doetinchem

Poll Ik geef deze bijdrage 1 ster

2 sterren

3 sterren

4 sterren

5 sterren Ik geef deze bijdrage 1 ster (100%)

2 sterren (0%)

3 sterren (0%)

4 sterren (0%)

5 sterren (0%)