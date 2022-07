GastschrijversTijdens onze vakantie in Italië kampeerden we in een Toscaanse agri-camping wijngaard. We hadden de camper op de mooiste plek gezet met uitzicht over het schitterende Toscaanse landschap.

Even later meldde de eigenaresse zich en met Google Translate konden we elkaar goed verstaanbaar maken. De wijnkelder bezocht en alvast lekker flesje voor bij het eten gekocht. We bleken die dag de enige bezoekers te zijn.

Die avond tussen de wijnranken heerlijk gegeten, gedronken en genoten van ‘alles’ wat Italië te bieden heeft. Bij het vallen van de avond én de frisse wind, kwamen ze tevoorschijn: muggen! Had ik er niet iets over gelezen in een recensie? Hoe dan ook, flink in de weer met Autan en andere middelen om de krengen te verjagen. Een lekker flesje wijn en paar glaasjes Limoncello helpt om te slapen. Ondanks horren had zich kennelijk een peloton muggen in de camper verstopt en ook al een doelwit uitgezocht: mij.

Quote Ondanks horren bleven de sluipmoor­de­naars toch binnenko­men

De ochtend brak aan en ik voelde dat er ‘iets’ verkeerd was. Muggenbeten hadden mijn rug, armen en benen verandert in de een soort maanlandschap. We telden ruim 100 ‘aanslagen’. De jeuk te lijf, met schijfjes citroen, niets helpt beter! We hadden voor twee nachten geboekt, ai. Ondanks horren bleven de sluipmoordenaars toch binnenkomen. In de camper op zoek naar de beesten, mijn vrouw gewapend met een dodelijk uitschuifbaar wapen (vliegenmepper) en ik met opgerolde krant. Uurtje later, muggenvrije zone, toch?

We gaan nog even buiten zitten, blauwe lamp aan, citronella geurkaarsen, lange broek aan en shirt met lange mouwen. Ik hoor ze wel, maar zie ze niet. Andere aanwezige bezoekers ook alvast gewaarschuwd. Dan maar naar bed. Half uurtje later het bekende geluid. Je weet dat ze er toch weer zijn. Hoe dan? Dekbed tot aan de neus, T-shirt over mijn hoofd. De ochtend kan niet snel genoeg komen, het arsenaal beten is wederom uitgebreid en nu is mijn vrouw deelgenoot, hetgeen enige troost biedt.

Ondanks dit incident een fantastische vakantie, nu een ander probleem: postnatale vakantiedepressie!!!

Ton Wiggers uit Terborg

