Na het bezoek aan het huis van mijn plotseling overleden zoon begrijp ik waarom ‘Ventoux’ me bij de strot grijpt

GastschrijversPeinzend sta ik voor de grote boekenkast in de werkkamer van mijn zoon. Ik verblijf een paar dagen in zijn appartement in den Haag en omdat internet is afgesloten is een boek lezen een goede optie.

Een gevulde boekenkast zegt iets over iemand. Ook over mijn zoon. Naast een rijtje wiskundeboeken staan er reisboeken, hardloopboeken, wielrenboeken en veel literatuur. Ik pak er wat boeken uit, onder andere de autobiografie van Femke Halsema. Ik vermoed dat hij deze gekregen heeft, want ook al was hij een fervente aanhanger van GroenLinks, of hij ook fan was van Femke weet ik niet.

Ten slotte pak ik het boek Ventoux van Bert Wagendorp. Dit laatste boek grijpt me bij de strot. Het gaat over vriendschap en sport. Het appartement van mijn zoon in den Haag ademt sport. Er stonden vijf wielrenfietsen, de laatste in december 2022 gekocht. Een kast vol wielrenkleding, onderdelen, gereedschap et cetera.

Mijn zoon is in januari dit jaar onverwacht overleden, net 42 jaar. Zijn hart is ermee opgehouden. Zijn appartement staat in de verkoop, zijn fietsen zijn verkocht.

Echte vrienden hoef je niet wekelijks te zien

In zijn onlinecondoleanceregister lees ik verhalen, onder andere van de vrienden van zijn ‘gang’ Hoogveldt, het studentenhuis in Nijmegen. De nachtenlange serieuze maar ook hilarische gesprekken, al dan niet dronken. Actie voeren voor beter onderwijs. Ruim twintig jaar terug, maar vrienden voor het leven. Allen strijders voor een betere wereld, toen, maar nog steeds.

Mijn zoon was een bescheiden jongen. Ik lees en herlees alle mooie verhalen over zijn briljante geest, zijn analytisch vermogen maar vooral over hoe integer en geliefd hij was.

Weer terug in de Achterhoek begrijp ik steeds beter waarom het boek me niet loslaat. Echte vrienden hoef je niet wekelijks te zien. Op zijn crematie was ‘Hoogveldt’ er. Ze vonden elkaar weer in hun verdriet. Zo mooi, zo verdrietig.

Ada Witjes uit Doesburg

