Net als onze sproeischaamte de overhand heeft gekregen, rent onze kleinzoon de tuin in

GastschrijversDe zinderende hitte van de afgelopen dagen heeft zich ook in onze doorgaans koele achtertuin op het noordoosten gesetteld. Maar we klagen niet. De tuin ziet er prachtig uit.

Alle planten doen waarvoor ze zijn aangenomen, namelijk uitbundig bloeien, daar houden we van. Het harde werken wordt beloond. Aan het einde van de ochtend nestelen we op ons, als het even kan, op ons schaduwrijk terras in onze oude tuinstoelen met de comfortabele, nog oudere, kussens.

We weten dat er een moment komt waarop we onze klimaatprincipes moeten afwegen tegen de belangen van onze bloeiende planten. In de voortuin staan alleen planten die goed tegen zon en droogte kunnen.

Deze drastische maatregel hebben we in onze achtertuin nog niet toegepast. Hoewel de nu weinig water vragende, uitbundig bloeiende en sterk geurende rozen samen met de pioen- en klaprozen een prachtig kleurenpallet vormen, hebben we ook planten die slecht tegen droogte kunnen.

Zullen we af en toe ’s avonds alleen die planten water te geven die het echt nodig hebben

Zij vertonen de eerste tekenen van uitdroging. Zittend op ons terras proberen we met onze sproeischaamte te dealen door deze te bagatelliseren. Ik hoor mezelf zeggen, terwijl ik toch een fervent voorstander ben van alle besparingen die winst voor het klimaat opleveren: ‘We besparen al best veel op water, toch?’ Ik weet dat het geen sterk argument is.

Er verschijnt een denkrimpel boven de wenkbrauwen van mijn man. Wat doorgaans betekent dat er een ernstige opmerking gaat komen. Ik wacht af. Uiteindelijk zegt hij: ‘Zullen we af en toe ’s avonds alleen die planten water te geven die het echt nodig hebben’. Deal! Terwijl ik dit uitvoer komt onze kleinzoon op bezoek.

Hij rent de tuin in en roept: ‘Mag in onder de sproeier?’ Ik houd de sproeier uitnodigend omhoog en hij maakt hij een vreugdedansje. Lachend sproei ik nog even door.

Carmen Schlosser uit Beuningen