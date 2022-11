‘Nog steeds spelen we Gloria in de band waar ik nu in speel’

‘Als puber met weinig geld kon je in de jaren 60 voor een kwartje bij ome Joop Legerstee in de binnenstad een single kopen. Ik had Gloria gehoord via Radio Luxembourg en vond dit een mooi nummer. Dus ik met mijn kwartje op zak naar ome Joop en, ja hoor, na veel zoeken vond ik Gloria. Weliswaar zonder originele hoes en volkomen grijs gedraaid, maar ik had mijn eerste single. En nog steeds spelen we Gloria in de Road’nband waar ik nu in speel.’