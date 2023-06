Ode aan de ‘schoolboom’

Gastschrijvers Tropische verrassing

We hebben nieuwe buren. Voorzien van maar liefst drie snoezige buurmeisjes in de leeftijd van onze kleine. Binnen een halve dag staan de meisjes met hun neusjes tegen de schutting aangedrukt. Het duurt niet lang of er wordt geschommeld, gegleden en aan de ringen gehangen op ons speeltoestel.