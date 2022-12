‘Op schoolkamp hoorde ik op een piepkleine radio dit prachtige liedje’

,,Toen ik in 1966 op schoolkamp was, hoorde ik op een piepkleine transistorradio een prachtig liedje. Het was een liedje van The Searchers, “Take it or leave it”. In de sixties speelde ik in beatband The Sions uit Groesbeek, en we zijn meteen “Take it or leave it gaan repeteren. Het was een goede keuze, want tijdens optredens zongen de mensen allemaal mee. Ik ben mijn hele leven muzikant gebleven en speel het nummer nog steeds, al staat het nu wel een toontje lager.”