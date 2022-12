Oud-Harleyrijder Peter wordt helemaal zen prutsen met piepkleine onderdeeltjes: ‘Heeft me geduld geleerd’

Ik had toen twee horecabedrijven met sporthallen erbij, daar raceten ze hele dagen in rond. En ik maar hopen dat ze schade zouden rijden, want dan kon ik het weer herstellen.”



Na omzwervingen over Aruba, Sint Maarten en Sint Eustatius heeft de huisschilder uit Nijmegen zijn hobby weer opgepakt.

„Ik heb nu een aparte hobbykamer. Dat is zo handig! Nu kan ik het allemaal laten staan. Dat is ook nodig want je werkt met piepkleine onderdeeltjes en gereedschapjes.



Mijn vergrootglaslamp is onmisbaar. Je moet de handleiding heel precies volgen, anders lukt het niet en die moet wel helemaal kloppen, anders word ik er helemaal ziek van, dan wil ik hem wel in elkaar slaan, want ik ben best een ongeduldig en explosief mannetje.

Heel zen

Maar de tekeningen kloppen altijd, je doet altijd het zélf niet goed. Het heeft me geduld geleerd. Dan stop ik en probeer het later opnieuw. Als ik dan weer aan mijn tafel zit, dan ben ik heel iemand anders, heel zen, met de radio aan.”

Minder gepruts

„Motormodellen vind ik het mooist”, vertelt de oud-Harleyrijder. „Vaak komen mensen naar me toe met een model van een motor die ze zelf ooit hadden, of ik hem in hun kleuren wil spuiten en in elkaar wil zetten. Dat doe ik graag, maar ik zeg ze wel van tevoren dat ze me niet moeten opjutten.



De ene keer ben ik er met een paar weken mee klaar, de andere keer kan het maanden duren. Grotere modellen zijn sneller klaar, dat is minder gepruts.”

Oude BMW

Nu is hij met een oude BMW bezig, vertelt hij. ,,Eerst alles goed ontvetten met afwasmiddel. Dan schuren, plamuren, grondverven en twee of drie verflagen aanbrengen.



Dan weer schuren en aflakken met twee lagen blanke lak. Ik heb er een mini-spuitcabine met afzuiging voor. Dan zijn de opplakembleempjes ook goed beschermd. Dan kun je zo’n model zelfs met glassex afspuiten.”



Je zou verwachten dat Sparwer vitrinekasten vol modelletjes heeft, maar dat is niet zo: „Het bouwen is mijn passie. Ik heb niet de drang om een verzameling te hebben. Als iemand een model mooi vindt, dan geef ik ’m meteen weg.”