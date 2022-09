Schulden en kou

GastschrijversIn 1977 betrok ik als student samen met mijn ex-man onze eerste gezamenlijke woonruimte, die bestond uit twee kamers van twee bij tweeënhalve meter van een groot studentenhuis in hartje Rotterdam.

De kamers waren vochtig, tochtig en beschimmeld. We betaalden de hoofdprijs aan huur. De ramen sloten niet en er was een vlooien- en muizenplaag in huis. Geen goed begin.

Met 24 mensen deelden we twee doucheruimtes en twee keukens. Uiteindelijk heb ik daar een chronische luchtweginfectie opgelopen, die pas overging toen we na twee jaar konden verhuizen naar een tocht en schimmelvrij souterrain in Eindhoven.

Begin jaren negentig betrok ik met mijn kinderen, in afwachting van een woning van de woningcorporatie, een bovenhuis van een particuliere verhuurder in mijn huidige woonplaats. Weer betaalde ik de hoofdprijs voor een tochtig, vochtige en schimmelig onderkomen, dat we na drie jaar kon verruilen voor een huurwoning met een gezond leefklimaat.

Quote In vijfenveer­tig jaar is er blijkbaar niet veel veranderd, alleen met dat verschil dat sommige ‘slimme’ verhuur­ders de energie­prijs losgekop­peld hebben van de huur

Met een energiecrisis in aantocht zag ik een reportage over studentenwoningen waar de wind vrij spel heeft en de verhuurders de jackpot hebben voor wat betreft de huurprijs die zij ontvangen. In vijfenveertig jaar is er blijkbaar niet veel veranderd, alleen met dat verschil dat sommige ‘slimme’ verhuurders de energieprijs losgekoppeld hebben van de huur, waardoor studenten nu te maken krijgen met een hoge energierekeningen omdat die huizen niet geïsoleerd zijn.

Ook mensen die noodgedwongen, door welke omstandigheden dan ook, in slechtonderhouden panden moeten wonen zijn de dupe. Zij betalen de hoofdprijs voor hun schamele onderkomen. Daarbovenop komt nu nog een torenhoge energierekening, zonder dat zij daar invloed op uit kunnen oefenen. Ik hoop echt dat de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd in de Troonrede, uitgevoerd gaan worden en dat daarmee deze mensen uit de schulden en de kou kunnen worden gehouden.

Carmen Schlosser uit Beuningen

