Op onze school zaten jongens uit de benedenstad, Bottendaal, de Biezen en de Wolfskuil. Geen ‘lekkertjes’ allemaal dus. Het bijbehorende geval was dat alle ‘lekkertjes’ gebundeld zaten in een klas, mijn klas. Kattekwaad en rotstreken waren aan de orde van de dag. Zes jaar lang hadden de leerkrachten hun handen vol aan ons, en de een ging het beter af dan de ander.

In de derde klas kwam Sluuus erbij. Sluis op z’n Nimweegs met verlengde ‘u’. Zo heette hij niet maar hij had een flinke spleet tussen zijn voortanden, ‘kiek duir hij hèt ‘n sluuus tussen se tande’, en zo kom je aan je bijnaam.

Sluuus was een geval apart want hij had altijd wat te snollen; nogablokken, jodenvet, zwartwit of een zak gebroken koekjes van de HEMA. Zakken vol. En hij kon keten als de beste en liegen dat het gedrukt stond. Sluuus kwam er met zijn babyface en kuiltjes in zijn wangen vaak mee weg.

Quote Een rotzak, Sluuus, maar met het hart op de goede plek

Als we niet in het strafbankje of op de knieën voor het schoolbord moesten, zaten we naast elkaar. Sluuus was mijn schoolvriend en af en toe kwam ik bij hem thuis. Niet vaak want hij woonde bij de ijzergieterij in de Voorstadslaan en het stonk bij hem thuis altijd naar de zwavel. Later hoorde ik dat hij bij de brandweer werkte en daar was hij wel op zijn plek. Een rotzak, Sluuus, maar met het hart op de goede plek.

Nu is Sluuus dood en dat spijt me. Ik las de advertentie in de krant. Hij is veel te vroeg gegaan. Hij herinnerde me aan mijn Lagere Schooltijd en dat deed me goed. Het is zíjn nalatenschap voor mij.

Ton Zwartjes uit Weurt

