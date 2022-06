Stukje fietsen...

GastschrijversZelf heb ik niet zoveel meer met fietsen, maar mijn vrouw is fanátiek. Het weekendje weg in Limburg en de fietsen moesten mee, een superfiets met oneindig veel versnellingen en mijn ijzeren ploert met wel drie versnellingen die zich het meest op z’n gemak voelt in de schuur.

Die dag, ontbijtje gehad, de krant vier keer gelezen en de fietsen stonden uit zichzelf al bijna te trappelen, althans één fiets. Ik zei nog dat er behoorlijk veel wind werd verwacht. Antwoord: ‘Stel je niet aan, het is maar 25 kilometer, we doen de uitgezette knooppunten route. We vertrokken en kwamen bij de Bemelerberg (die van de Amstel Gold Race, slik)’.

Ik zag mijn vrouw als snel uit het oog verdwijnen met haar lichtgewicht fiets en tig versnellingen. Ik gooide ‘m in de hoogste versnelling, de derde. Halverwege gelukkig linksaf, maar even later een lieflijke klim van drie kilometer, 10 procent én zijwind. Gelukkig moest ook mijn eega afzien.

Op 5 kilometer voor Valkenburg gaat mijn zadel los zitten en met het klimmen trek ik het stuur uit fatsoen. Ik overweeg de fiets letterlijk aan de plaatselijke wilgen te hangen. We komen aan de voet van de Cauberg (help!). Eerst soep eten en moed verzamelen.

Quote Ik geef mijn vrouw toch een compliment dat ze het zo goed gedaan heeft

We gaan. We worden nog net niet voorbij gewandeld door ouderen met stalen kuiten. Boven gekomen begeeft de routeapp het en op goed geluk én volle bak wind tegen (mijn vrouw in de slipstream overigens) terug naar het weekendhuisje.

Totaal uitgewoond, met verzuurde benen en klotsende oksels val ik op de bank. Smachtend naar een koud biertje. Ik geef mijn vrouw toch een compliment dat ze het zo goed gedaan heeft. Ze lacht en zegt dat haar telefoonapp het wel deed en we bijna 50 kilometer hadden gefietst. En of ik álsjeblieft wil gaan douchen vanwege een penetrante zweetgeur die mij omhult. Nee echt waar, práchtige dag.

Ton Wiggers

Poll Ik geef deze bijdrage 1 ster

2 sterren

3 sterren

4 sterren

5 sterren Ik geef deze bijdrage 1 ster (0%)

2 sterren (0%)

3 sterren (0%)

4 sterren (0%)

5 sterren (0%)