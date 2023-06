Ik was er die week al geweest omdat op ‘onverklaarbare wijze’ mijn laptop van de bank was gegleden toen mijn eega onderzoek deed naar vakantiekleding of iets dergelijks. De noodzakelijke reparatie was vakkundig en tegen een schappelijk bedrag uitgevoerd.

Ik had een klein beetje voorpret omdat de verkoper, reparateur, annex bedrijfsleider, een combinatie is tussen een uitsmijter (postuur) en – positief bedoeld – nerd. Een man die sneller praat dan Lucky Luke schiet. Het liefst een beetje binnensmonds en daarnaast erg aardig is. Mijn vrouw was niet voorbereid…

De tablet (want alleen een Apple is een iPad begreep ik) werd uitgepakt, opgestart en de werking uitgelegd, een hoesje erbij en dat was dat, toch? Ho, ho, uiteraard moesten er nog vragen beantwoord worden over het downloaden van apps en dergelijke.

De man keek over zijn bril en zal ongetwijfeld in bits en bites denken, slapen, eten en verder zijn leven leiden. Wij gewone stervelingen zijn voor hem natuurlijk in 90 procent van de gevallen digibeten die als het gaat om de digitale snelwegen nog onder stenen vandaan aan het kruipen zijn.

Mijn vrouw is zéker geen digibeet en wilde toch nog wat weten waarop telkens het antwoord kwam: ‘niet nodig’ of in het beste geval ‘zou kunnen, maar hoeft niet’. Ik constateerde ook dat de manier van communiceren niet overeenkwam met hoe de ontvanger van de berichten die binnenkreeg.

Het kopen van een kledingstuk(je) duurt in het meest positieve scenario bij de gemiddelde vrouw (denk ik) toch wel een half uurtje? Nu was het klusje geklaard in twintig minuten, inclusief afrekenen. Toen we met de aanschaf in de auto zaten en ik hoorde: ‘Hebben we nu net een tablet gekocht in een kwartier?’, groeide mijn respect voor de verkoper. Chapeau!

Ton Wiggers uit Terborg