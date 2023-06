Tandartsbezoek

En daar verschijnt de tandartsassistente in de deuropening. Hoe heeft in godsnaam iemand ooit een lied kunnen verzinnen met een zin ‘het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente’. Ik zie alleen haar witte jas en haar mond. Gaat zij mijn naam zeggen?

Pfff, een andere naam. Semi-nonchalant blader ik weer in een tijdschrift om de tijd te doden. De deur van de behandelkamer! ,,Bedankt”, mompelt een mannenstem.

En ja hoor, ik kan er niet omheen, mijn naam. Mijn tas en jas grabbel ik bij elkaar, loop de martelkamer binnen en neem plaats op de behandelstoel. ,,Zo, we gaan eens even kijken”. Waarom praat de tandarts ook nog de hele tijd en stelt vragen waarop ik geen ander antwoord kan geven dan onverstaanbaar gebrabbel met mijn mond wijd open.

Ik zet mijn bril op, schiet de stoel uit en mijn jas in

Tijdens de behandeling focus ik me zo goed als mogelijk op het beeldscherm boven me waarop een documentaire te zien is. Dat zien beperkt zich tot bewegende beelden, want zonder bril, die naast het bekertje spoelwater ligt, is de ondertiteling een vage witte streep.

Eindelijk mag de stoel uit de ligstand en ik mag gaan. Ik zet mijn bril op, schiet de stoel uit en mijn jas in. ,,Tot de volgende keer.”

,,Ja bedankt, fijne dag”, antwoord ik en verdwijn door de deur die de assistente al voor me open houdt. Ze kijkt me vriendelijk aan en zegt me goedendag. Toch een beetje lente in die ogen?

Vera Oor