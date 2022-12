‘Tijdens de solo kwamen alle emoties eruit, ik was in tranen en het was een geweldig moment’

,,Muziek is voor mij emotie en gitarist Steve Rothery van Marillion haalt dit al ruim veertig jaar fenomenaal uit zijn gitaar. In juni 2018 was ik bij een concert van Marillion, na een moeilijke periode waarin mijn ouders kort op elkaar overleden en ik mijn baan was kwijtgeraakt. Tijdens de solo van Seasons End kwam dit er allemaal uit. Ik was in tranen en tóch was het een geweldig moment! Thank you Steve Rothery and Marillion!