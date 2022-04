Tom woont op een boot in Nijmegen: ‘Mijn ideale plek, vrij en toch in het centrum’

mijn hobby Moeder Rita (57) en dochter Saskia (24) zijn gek op basketbal: ‘Je hoeft echt geen twee meter te zijn’

Basketbal is een teamsport, maar voor de familie de Wit-Vruggink is het een familiefeestje. Vooral moeder Rita (57) en dochter Saskia (24) zijn erg actief. Voor de foto komen ze naar een café, want het is meteen duidelijk: basketballen doe je vooral voor de gezelligheid.

15 maart