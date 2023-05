Tropische verrassing

Op dag drie mag de hond van de meisjes mee in onze tuin. Rond het middageten laat ik ze plaatsnemen aan het kinderpicknicktafeltje en krijgen ze ranja met een boterham. Hetgeen de hond ook geen probleem vindt, want hij schooit zich een slag in de rondte. En de aanhouder wint, ook in een hondenleven, want innig tevreden strekt hij zich even later met bolle buik uit in het gras.