Trots op jou en alle vmbo’ers

En eerlijk: dit doet mijn moederhart wel een beetje pijn, want hoe komt een jongen van 15 aan het idee dat een VMBO -diploma niet belangrijk of goed genoeg zou zijn? Is het de maatschappij? De omgeving? Wat is dat toch dat er zo gedacht wordt in prestaties op leergebied, in hoge niveaus, pluswerk en cijfers?

Alsof dát zou kunnen bepalen wat je waard bent?! Waarom kunnen we niet verder kijken dan opleidingen, niveaus, rapporten en prestaties? Waarom is dát het gene dat gemeten moet worden? Is er ook een cijferlijst die bepaalt hoe behulpzaam en sociaal jij bent? Hoe goed je bent met mensen, ze écht ziet en ze kunt laten lachen? Een diploma voor hoe bruisend en kleurrijk je het leven maakt?

Want, lieve zoon, geloof me, als er een wetenschappelijke opleiding was voor het kleurrijk maken van het leven, voor een feestje maken van iedere dag, het creatief omgaan met dagelijkse situaties en hierdoor (soms stiekeme) lachjes op gezichten toveren, het genieten van omgaan met mensen en kinderen en dan vooral die met een beperking, en hier zoveel vreugde en voldoening uithalen. Dan weet ik zeker dat je met vlag en wimpel werd aangenomen een je slaagde Cum Laude.

Quote En jouw ADHD is geen beperking, het is een verrijking. Hoewel soms best heel lastig, maakt het jou zo mooi tot wie je bent

Dus, liefste zoon, ook al krijg je daar in onze maatschappij geen diploma of cijferlijst voor, het is zó prachtig en waardevol. En jouw ADHD is geen beperking, het is een verrijking. Hoewel soms best heel lastig, maakt het jou zo mooi tot wie je bent. Zorgt het dat het leven met jou nooit saai of stil is, dat we kunnen lachen met en om jou.

En, lieve zoon, juist omdat je dit labeltje met je meedraagt, kun jij zo waardevol zijn voor andere mensen en kinderen die ook een labeltje met zich meedragen. Je begrijpt ze zoveel beter en je kunt ze zo goed helpen hun leven in te kleuren.

Ik wil gewoon zo graag heel even met de wereld delen hoe we trots we op jou en alle vmbo’ers zijn en dat een diploma zeker knap en waardevol is, maar dat het totaal niks zegt over wat jij waard bent als mens.

Joke van der Spek

