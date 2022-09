‘Spread Your Wings is geschreven door John Deacon, de bassist van de band. Het nummer gaat over een man, luisterend naar de naam Sammy die werkt als schoonmaker in de Emerald Bar. De zanger vertolkt de rol van verteller en probeert Sammy op te vrolijken en te vertellen dat hij zijn ‘vleugels uit moet slaan en weg moet vliegen’. Deze tekst is voor mij heel herkenbaar. Dit om toch je eigen visie en passie te volgen. De live-versie is zo gaaf, omdat Freddie Mercury het publiek meekrijgt om luidkeels mee te zingen. Freddie speelt hierbij het gehele nummer op de piano. Dit geeft mijn inziens toch iets extra’s. Goed en krachtig uitgevoerd en je voelt de saamhorigheid van band en publiek. Ik heb het genoegen gehad om Queen dit nummer te zien en te horen spelen bij een concert in april 1978. Vaak draai ik dit nummer en denk vaak aan dat concert terug.’