Voormalig lomschoolkind Hans is nu hoofd lastechniek én wil de politiek in: ‘Cijfer jezelf niet weg’

het roer om Do (30) fermen­teert dagelijks 1000 kilo groente en fruit: ‘Ik kan iets teruggeven aan de wereld’

Do Bongers (30) uit Nijmegen was bierbrouwer. Ze deed een bierbrouwtechniek-opleiding, werkte bij brouwerij Oersoep in Nijmegen en woonde en werkte vier jaar in Schotland waar ze twaalf bierawards won. Inmiddels is ze terug, om te fermenteren.

28 september