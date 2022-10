Vrij en willig

Voor een mantelzorger is er geen contract en zijn er ook geen verwachtingen. De menselijke behoefte is groot dat er iemand in een relatiesfeer iets kan doen en de ander zich enigszins verplicht voelt zich beschikbaar te stellen tot aan de dood of totdat degene is hersteld. Tenzij je in een huwelijk hebt beloofd in voor- en tegenspoed er voor elkaar te zijn, dan is het geen verwachting meer en is het normaal dat je het doet.