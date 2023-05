Er was over het algemeen veel belangstelling voor de gepreksweekenden voor alleenstaanden. Het ging hier om gespréksweekenden en het was zeker geen voorloper van Married at first sight of Lang leve de liefde. Gelukkig niet!

Samen met mijn collega’s was ik het aanspreekpunt voor telefoontjes van diegenen die belangstelling hadden om deel te nemen aan zo’n weekend en meer informatie wilden. Merendeels waren dat vragen over de aankomsttijd, het aantal deelnemers, de inhoud van het programma en de prijs. Over het algemeen wist ik, en weet ik nog steeds, mijn mondje wel te roeren.

Groen als gras wist ik me echter geen raad met de éérste en énige vraag van een van de bellers. Mijnheer X had belangstelling voor het weekend voor alleenstaanden met als thema ‘Vrij-gezellig’ en vroeg me in plat Achterhoeks of Twents: ,,Valt er ook nog wat te n**k’n dat weekend?”

Ik werd ter plekke de verpersoonlijking van het gezegde ‘met stomheid geslagen zijn’. Er kwam geen stom woord meer over mijn lippen. Ik liet de hoorn van de telefoon bijna uit mijn handen vallen en keek er van een afstandje naar. Het enige wat ik uiteindelijk uit kon brengen was: ,,nee”, waarna ik de hoorn op de haak knalde alsof ik me eraan verbrand had.

Mijn collega tegenover me keek stomverbaasd naar mijn rood aanlopende gezicht en besefte gelijk dat er iets niet helemaal klopte. ,,Wat is er aan de hand?”, vroeg ze. Als keurig opgevoed meisje, nog maar net van school, kostte me het zelfs moeite om de woorden te herhalen. ,,Ik heb de hoorn erop gegooid”, was het enige dat ik uit kon brengen, stomverbaasd als ik was over mijn eigen handelwijze.

Vera Oor