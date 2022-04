Wapperen voor Oekraïne

Als opgieter zorg ik ervoor dat er water en ijs met geurende etherische oliën op de warme saunakachel worden gegoten. Hierdoor zal de luchtvochtigheid zich in de cabine verhogen en de gevoelstemperatuur neemt toe.

Dan komt het echte werk voor de opgieter: deze verspreidt de stoom met een handdoek, een vlag of een waaier door de cabine zodat ook de geur van de olie tot zijn recht komt. Het is prettig dat we zelf mogen bepalen welke wappers wij geven en welke muziek er gedraaid wordt.

Voor deze opgieting, waarbij 50 gasten in de cabine zitten, heb ik gekozen voor muziek die ons in gedachten mee zal nemen naar Oekraïne. Een beetje gekke tegenstelling is het wel. Niet eens zo ver weg zitten mensen, dik ingepakt en met angst in de ogen, in schuilkelders te wachten en te bidden dat er geen bommen op hun neerdalen. En hier zitten mensen, naakt en met een glimlach, te wachten totdat er een aangename deken van stoom op hun zal neerdalen.

Het eerste nummer galmt door de cabine. Het is een prachtig lied van Sting getiteld: Russians. Ik wijs de gasten op de laatste regel van dit lied:The Russians love their children too. Ik voel dat mijn keel langzaam wordt dichtgeknepen.

Quote Een jongeman bedankt mij, met een brok in de keel, voor de prachtige muziek. Het kippenvel staat op zijn armen

Bij het samenstellen van de muzieklijst kwam ik een oude hit van the Buoys tegen. Give up your guns klinkt het meermaals, helaas tegen Poetin’s dovemansoren gericht. Het is stil tijdens deze opgieting, zie ik daar een traan bij een gast?

Nadat de laatste tonen van Sorry, gespeeld door Kiteman, de ruimte hebben verlaten bedank ik de gasten voor hun aandacht en loop ik mee naar buiten voor de afkoelingsceremonie. Een jongeman bedankt mij, met een brok in de keel, voor de prachtige muziek. Het kippenvel staat op zijn armen.

Frank van Lierop uit Mook

