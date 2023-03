Meteen schiet er een herinnering door mijn hoofd. Ooit stond ik met mijn vader naar zíjn tuin te kijken. Hij had er hard in gewerkt en was duidelijk trots op het resultaat. ,,Wat vind je van mijn tuin?”, vroeg hij. Ik keek toen even ongeïnteresseerd als mijn dochter nu, en gaf hetzelfde obligate antwoord. ,,Ja, mooi.” Al dat snoeien en harken leek me zonde van de tijd. Maar jaren later ontdekte ik de lol van tuinieren wel in mijn eigen tuin. Vaak denk ik, als ik me weer met volle overgave voorovergebogen in de tuin sta uit te sloven, terug aan dat moment dat mijn vader vroeg: Wat vind je van mijn tuin?