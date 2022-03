We noemen hem Vladimir

GastschrijversMet veel liefde een aandacht stimuleren wij de biodiversiteit in onze tuin. Ieder jaar groeit het aantal vogels, vlinders en insecten dat bij ons op bezoek komt. We hebben ook vaste gasten.

Eén van hen is een merel, hij heeft een vrolijk wit veertje in zijn rechtervleugel. Als wij in de tuin werken, komt hij vlak naast ons zijn voedsel uit de grond pikken. Voor de gezelligheid noemen we hem Piet.

In het voorjaar, als pimpelmeesjes zich gaan nestelen in het vogelhuisje naast ons terras, verplaatsen wij de tuinmeubelen om hun proces niet te verstoren.

De pimpelmees ouders in spe vliegen op vaste tijden onvermoeibaar af en aan. Vanaf het hoogste punt in de magnolia, vliegen ze als de kust veilig is met omtrekkende bewegingen richting het vogelhuisje.

Die voorzichtigheid is evidence based. Want de ekster, ook een van onze vaste gasten, laat zich zien zo gauw het eerste gepiep van de jongen in het vogelhuisje klinkt. Hij neemt direct zijn positie op de top van de magnolia en overziet zo zijn territorium. Zijn verenpak is prachtig. Toen dat af was vond de natuur blijkbaard dat deze vogel genoeg schoonheid toebedeeld had gekregen en scheepte hem vervolgens af met een raspend keelgeluid, dat nauwelijks gezang genoemd kan worden.

Quote Voor hem gaat de snackbar dan open en vangt hij met een snoekduik zijn hapjes

De sfeer in de tuin verandert door zijn komst, dreigend vliegt hij vlak langs het vogelhuisje en raspt zijn keel schor. De pimpelmeesjes worden onrustig en passen hun aanvliegroute aan om hun jongen te kunnen voeren.

De ekster wacht tot de kleine vogeltjes uitvliegen. Voor hem gaat de snackbar dan open en vangt hij met een snoekduik zijn hapjes. Onder luid gerasp eet hij zijn prooitje op boven in de magnolia. We hadden hem nog geen naam gegeven, maar vanaf nu noemen we hem Vladimir.

Carmen Schlosser uit Beuningen

