‘We stonden op een gegeven moment bekend om de Bohemian Rhapsody van Queen’

‘Ik kwam in 1980 bij December. Toen namen we de uitdaging aan om van Bohemian Rhapsody van Queen een medley te maken. Het was een hele klus om dat met vier personen, en in die tijd nog zonder computerondersteuning, te doen. We zijn er een jaar mee bezig geweest. Met succes. Die medley sloeg zo ongelofelijk aan in Nederland. Datzelfde jaar speelden we al tijdens de Vierdaagsefeesten op een bomvol Koningsplein. We stonden op een gegeven moment als December bekend om de Bohemian Rhapsody van Queen.”