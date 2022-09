Weekje Edinburgh

Al dertig jaar gaan de meiden om het jaar een weekje voor een Stedentrip op pad. Is dat nu iets typisch voor vrouwen? Ik hoor zelden dat mannen naar kathedralen en musea gaan, zeker niet voor een week.

Hoe dan ook, ik bleef thuis, of is ‘achter’ beter gezegd. Immers, er komen instructies, niét aan de wasmachine komen (net nieuw), alle opladers uit de contacten, lichten uit, etc. etc. Allemaal super goed bedoeld natuurlijk. Maar ik hoef geen vlag ondersteboven op te hangen, ‘man alleen in nood’.

Een weekje alleen, heerlijk vind ik dat. Voorop gesteld, mijn vrouw heeft altijd goede zin, super positief ingesteld, leeft het leven met volle teugen. Maar… even resetten is ook best goed. Het is niet zo dat ik nu ‘de beest’ uit ga hangen en de kroegen afstruin. Nee hoor, ik doe hetzelfde als altijd, alleen nu is er niemand die het met je deelt, of de behoefte heeft er een eigen draai aan te geven.

Quote Ook fijn dat het meisje er weer is, maar misschien is een week elk jaar óók wel lekker

Ik spreek alleen met de andere twee mannen af om iets te ondernemen. Ik heb daarvoor de app ‘Home Alone Team’. Die zaterdag gingen we happen en stappen, hetgeen zoveel betekent als ergens een hapje te eten en daarna een afzakkertje in de plaatselijke kroeg te doen. Daarbij de miljoen foto’s over Towers, kastelen, briljante vergezichten, gezellige plaatjes van drie vrouwen in een taverne, een restaurant, wandelend door Schotse Hoog- en Laaglanden, nippend aan een Whisky, kleding shoppend, NIET te bekijken.

Mijn maten zitten in hetzelfde schuitje, waarbij er één is die het ook als prettig ervaart en de andere eigenlijk twee dagen ook al genoeg had gevonden (ik moet zelf stofzuigen..). Ik had een relaxte week. Ook fijn dat het meisje er weer is, maar misschien is een week elk jaar óók wel lekker.

Ton Wiggers

Poll Ik geef deze bijdrage 1 ster

2 sterren

3 sterren

4 sterren

5 sterren Ik geef deze bijdrage 1 ster (0%)

2 sterren (0%)

3 sterren (0%)

4 sterren (0%)

5 sterren (0%)