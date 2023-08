Wij schreeuwen moord en brand als we niet meer voor drie tientjes naar Barcelona kunnen

We moeten ons nu eens echt realiseren dat we diep in de herfst van onze huidige levensstandaarden staan. Als individu kunnen we niet zoveel doen om daar verandering in aan te brengen.

Het klinkt mooi hoor als u zegt dat u uw plastic afval verzameld. Maar plastic inzamelen om het later in Afrika terug te vinden is niet zo zinvol. En stukjes nanoplastic in ongeboren baby’s is om te gruwen maar vrijwel niet op te lossen.

Stel dat er vandaag wereldwijd een absoluut verbod op plastic zou komen, ons kunststof gebruik laat zich niet meer uitwissen. Natuurlijk zijn en komen er nog slimmeriken die met goede deeloplossingen komen om onze troep op te ruimen. Maar voordat die vindingen wereldwijd effectief zijn, zijn we alweer generaties verder en dan nog geeft dat ook weer afval.

Ook onze hang naar onze levensstandaard laat zich niet zomaar ombuigen. Wij zijn in het ‘westen’ zo’n verwend volkje dat wij zullen reageren als een klein kind die z’n lievelingsbeer wordt afgepakt. Wij zullen moord en brand schreeuwen als we niet meer voor drie tientjes naar Barcelona kunnen vliegen, om nog maar niet te spreken over onze auto’s, vaatwassers en duur geïmporteerd eten uit Verweggistan.

Meestal gaat het spreekwoord wel op: ‘als het kalf verdronken is dempt men de put’, maar dat gaat in dit geval niet op. Er zijn teveel problemen en deze zijn vaak al zover gevorderd dat ze niet meer terug te draaien zijn.

Volgens de geschiedenis zijn wij echte overlevers, maar we zullen ons nu echt moeten voorbereiden om te leren overleven tussen de ruïnes van ons oude bestaan.

Peter Kamminga