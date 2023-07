GastschrijversDe verhouding in het bedrijf waar ik veertig jaar werkte was ongeveer één vrouwelijk mens op vijftig mannelijke mensen. Dat betekende dat mijn mannelijke collega’s hun best deden in de smaak te vallen bij die paar vrouwelijke collega’s.

Een volkomen natuurlijk verschijnsel wat ook in de dierenwereld normaal is, het omgekeerde komt beslist ook voor wanneer de mannelijke collega’s in de minderheid zijn. Nu zou ik er misschien om ontslagen worden, maar ik had als mannelijk mens ook een voorkeur. Marloes, een leuk spontaan vrouwelijk mens.

Wanneer je jarig was, nam je gebak mee en kon je bepalen wie je uitnodigde op je feestje. Collega Marloes was dan van de partij. Geheel onschuldig, zoals je een lieveling(schoon)zus kunt hebben of een knuffelnichtje. Of een specifieke buurvrouw met wie het klikt. De ‘Woke-gedachte’ was nog onbekend en in de letterlijke vertaling gewoon ‘wakker worden’.

Over wakker worden gesproken; Marloes moest vaak telefoongesprekken doorverbinden en kende de driecijferige interne nummers van collega’s uit haar hoofd. Ze vertrouwde me toe dat ze een digitale wekker had met felle rode cijfers. De wekker stond op 6:30.

,,Dat is het nummer van Gerard”, zei ze. ,,ik blijf dan nog even liggen, 6:31 Marcel, 6:32 Fred …... Bij 6:35 moet ik er echt uit, dat is het nummer van Simon.” Dat snapte ik, Simon was haar baas.

Ik kan niet ontkennen dat ik stinkend jaloers was op mijn collega’s Gerard tot en met Simon. Stel je voor dat je bij het ontwaken één minuut lang in de gedachten van Marloes mocht zijn.

Op mijn laatste werkdag al weer enkele jaren geleden kwam Marloes langs op kantoor: ,,Ik zal je missen, maar beloof dat ik mijn wekker drie minuten vroeger ga zetten.”

Wim Erinkveld uit Grave