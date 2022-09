Zeilreisje

Vanaf Catania met een boemeltreintje tot Palermo, daar hadden de mannen een zeilboot gehuurd. Bij het treinstation aangekomen trok een taxichauffeur ons naar een soort sardineblikje met daarop het bordje taxi. Vijf kerels, gemiddeld ver boven de 90 kilo, met tassen in een visblikje krijgen is een prestatie en een beproefd middel om van je claustrofobie af te komen.

De zeiltrip was fantastisch. De laatste avond kwamen we terug bij de zeilboot en mijn vrienden gingen kaarten. Ik nam plaats op een bankje bij de haven, naast een man die rustig een pijp zat te roken. Beiden keken we naar het enorme jacht dat naast ons ‘bootje’ lag. Die was die middag aangekomen en mat zeker 50 meter, drie deks, geweldig om te zien.

Ik raakte aan de praat met de man en die vroeg wat we deden. Ik vertelde over de mooie zeildagen die we beleefd hadden. Het leek de man ook leuk om zoiets met échte vrienden te doen. Ik vroeg de man of hij een biertje lustte. Sure, zei hij.

Quote Hij gaf me de hand, bedankte voor het biertje en zei: ‘Veel geld, betekent niet altijd échte vrienden hebben’

Even later dronken we in de warme Siciliaanse avond een biertje en spraken over alles wat het leven leuk en soms minder leuk maakt. Op het enorme jacht was het druk met mensen die kennelijk voorbereidingen troffen om te vertrekken. We waren het erover eens dat het geweldig moest zijn om zo’n jacht te kunnen hebben en wereldzeeën te kunnen bevaren. We hoorden de motoren van het enorm gevaarte aanslaan.

Even later zagen we een man in een smetteloos wit pak aan komen lopen die bij ons stopte en de man naast mij aansprak: ‘Boss, we are ready to go’. Ik moet heel verbaasd hebben gekeken, want de man moest hardop lachen. Ik had dat niet zien aankomen. Hij gaf me de hand, bedankte voor het biertje en zei: ‘Veel geld, betekent niet altijd échte vrienden hebben’.

Ton Wiggers uit Terborg

