Zij liet horen wat alleen kleinkinderen kunnen meemaken en ervaren met oma’s

het roer om Dit stel verruilde hun B&B in Overasselt voor een chique landhuis in Frankrijk: ‘Dit was onze kans’

Toen ze hoorden dat het huis van een tante in Frankrijk te koop stond, groeide langzaam het idee bij Maarten Dekkers (58) en Thera Adolfs (56) van Le Mathey Beaudot in Couches. Het was niet zo dat ze op zoek waren, maar er moest wel iets veranderen in hun leven.

6 april