Zomerbanden

Gelukkig neemt één kind een leaseauto en stapt de andere over op allseason. Dat scheelt al een stuk in de kelder. Blijft alleen mijn auto over.

Geroutineerd schuif ik de krik bij het linkerachterwiel en in no time zit er een zomerband onder. Ook het linkervoorwiel zit er binnen drie keer knipperen met de ogen op. Krik, momentsleutel en accuboor naar de andere kant van de auto en ik zet de krik bij het rechterachterwiel. En met de momentsleutel draai ik zo vier van de vijf bouten los.

De vijfde gaat behoorlijk stroef en als die er bijna af is, zakt het wiel ineens een paar centimeter naar beneden. Ik schrik me het apezuur, zit aan het verkeerde wiel te sleutelen. Gelukkig blijft alles hangen en ik pak een tweede krik om een forse rekening te voorkomen. Met de schrik nog in het lijf slaag ik er in de laatste twee banden te verwisselen.