Laten we een ijsje gaan halen zeiden we tegen elkaar. Dat was een goede reden om de fiets te pakken en te genieten.

Bij de IJszaak bestelde ik drie bolletjes in een bakje om mijzelf eens echt te trakteren na een week van klussen en renoveren. Dat bakje is omdat ik geen hoorntjes kan eten vanwege een glutenallergie. Voor mij geen probleem, ben er al zo aan gewend. Voor mijn partner ook drie bolletjes in een bakje om met mij te participeren.

Dat was samen dan 10,40 euro. We keken elkaar aan, zou het ijs weer duurder zijn geworden? Dat bleek niet de reden te zijn. Het bakje heeft een binnenlaag van plastic en dat kost nu 20 cent extra per ijsje vanwege de nieuwe wetgeving over plasticvervuiling.

Dat er plasticvervuiling plaatsvindt, daar waren we allang van bewust. We halen de groente tegenwoordig ook los en niet in verpakking. Dat is gebruikelijk bij biogroente aan de kraam. Zoals we dat vroeger ook bij de kruidenier haalden.

Thuisgekomen waren we toch verbaasd dat zo’n klein ijsbakje 20 cent moest kosten. Dat is de vrijheid die de regering aan de middenstand heeft gegeven. Als hij 5 cent zou vragen, maakt hij nog winst.

Na verkenning op internet ontdekken we dat een bestelling van ijsbakjes 49,95 euro kost. Teruggerekend is een bakje 0,04995 cent. Wij hebben voor de twee ijsjes 0,35 cent winst hebben betaald. De vraag is: gaat hij echt verduurzamen van dit geld zoals de regering voorstelt?

Wij vanaf nu wel. In de fietstassen zitten nu twee dessertbakjes en twee lepels en daar mag het ijs in. De afwas doen wij wel. Dat scheelt ook in de afvalzakken van de ijszaken. We laten ons het plezier van een heerlijk ijsje niet afnemen.

Ageeth Leemkuil uit Zevenaar