33 tips na uitzending moord op Mariët Peters uit Sint Hubert

De tips gaan over de lichtkleurige Ford Transit, de bestelbus die die bewuste ochtend in 1992 over de Nimrod in Sint Hubert reed, de straat waar Mariëtte en haar man woonden.



,,Tipgevers wijzen op soortgelijke modellen die toen rondreden.”Ook zijn er tips over mogelijke scenario's. De politie gaat vooralsnog uit van een uit de hand gelopen inbraak. ,,Mensen die meedenken: wat kan er gebeurd zijn, hoe zijn ze binnengekomen,” aldus de woordvoerder. De politie is blij met de vele tips. ,,Mogelijk zit er iets interessants bij. Dat moeten we nu uitzoeken.”