Actie boeren op 5 februari gaat definitief niet door

Donderdagavond verspreidde de actiegroep per abuis al een bericht dat de actie zou worden afgeblazen, maar dat bericht werd allengs weer ingetrokken. Vrijdagochtend is op diverse informatiekanalen van de boeren alsnog een kort bericht verschenen waarin Van den Oever de actie afblaast.



Het is onbekend of de flashmobs in aanloop naar 5 februari met dit besluit van de baan zijn.



Reden is dat volgens de boeren dat de informatie waarop Den Haag wil besluiten de boerensector in de te krimpen niet klopt. Wat wél de juiste informatie is, komt volgens de boeren de komende weken naar buiten.