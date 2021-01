Auto op de stoep? Drina (85) uit Mill zegt er wat van: ‘Ik krijg weleens een grote mond terug’

In mannenbol­werk Mill en Sint Hubert is nog nooit een vrouw aan de macht geweest: ‘Aan de talenten ligt het niet’

5 december MILL - Mill en Sint Hubert is een van de drie gemeenten die nog nooit een vrouwelijke wethouder of burgemeester hadden, blijkt uit landelijk onderzoek. Stom toeval, zeggen ze in de dorpen. Maar in de nieuwe fusiegemeente moet het wel anders.