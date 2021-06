Automobilist (44) overleden bij ongeluk langs N277 bij Wilbertoord

Auto belandt in de heg in Mill, bestuurder komt met de schrik vrij

31 mei MILL - Aan de Langenboomseweg in Mill is maandagavond een automobilist in een heg beland nadat hij een andere auto had geraakt die achteruit een inrit af wilde rijden. De bestuurder van een de auto die achteruit reed en bijrijder van de auto in de heg kwamen met de schrik vrij.