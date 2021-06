Automobilist overleden bij ongeluk langs N277 bij Wilbertoord

Raadsel waar gedumpt drugsafval in Mill vandaan komt

17 juni MILL - Het was weer raak met het dumpen van drugsafval, ditmaal in Mill. Op de Kampweg langs het dorp vond de politie woensdag een partij drugsafval. Het betrof ‘een groot, doorgezaagd vat van 1.000 liter inhoud waar 19 deels gevulde, deels lege vaten en jerrycans’ in zaten.