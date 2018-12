Automobiliste blijft ongedeerd nadat ze een fietsenrek uit de grond rijdt en op de kop belandt

Bewoners woonwagens opnieuw gearres­teerd, ‘We kunnen nergens meer heen’

19 december LANDGRAAF - De woonwagenbewoners die tot voor kort op een voormalig woonwagenkampje in Mill stonden zijn nogmaals gearresteerd. De broers Willem en Piet Soering waren neergestreken in Landgraaf. Daar zijn dinsdag hun caravans in beslag genomen, waarna ze matrassen neerlegden om in de open lucht te gaan slapen bij het gemeentehuis. Daar werden ze in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt.