Bewoner (54) van huis bij drugslab in Mill opgepakt: ‘Pakken criminaliteit hard aan’

Buren verbaasd na vondst drugslab Mill: ‘Er rijden hier wel vaker vrachtwa­gens af en aan’

15:10 MILL - In de buurt in Mill waar woensdagmiddag in een schuur bij een woning een drugslab is ontdekt, is geschrokken gereageerd. Omwonenden zeggen ook verrast en verbaasd te zijn.