Boeren protesteren volgende week weer massaal tegen stikstofplannen

Brand in welness­boot bij Fletcher Hotel in Mill

20 mei MILL - In de zogenoemde wellnessboot bij het Fletcher Hotel in Mill heeft vanavond brand gewoed. Daarbij is de saunaruimte uitgebrand, het vuur sloeg vervolgens de houten wand in. De brandweer rukte uit en demonteerde de houten buitenwand om te voorkomen dat het vuur verdere schade aan kon richten.