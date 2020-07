Boeren schorten acties week op en stellen ultimatum

Nick ging vanwege autisme naar speciaal onderwijs maar haalt toch cum laude een regulier diploma

8 juli STEVENSBEEK/MILSBEEK - Voor Nick Thomassen was het nog niet zo lang geleden al een grote en spannende stap om te fietsen naar ‘die grote, nieuwe school’ even verderop. Nu is hij cum laude geslaagd. Wie had dat enkele jaren geleden kunnen denken.