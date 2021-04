Boerenactiegroep krijgt duizenden euro's van rijk en AVROTROS na valse beschuldiging over brandstichting bij RIVM

Libero Yara van de Ven moet bij volleybal­sters FAST ineens vol aan de bak

22 maart MEIJEL - Door een blessure bij haar collega-libero Susanne Kos kreeg Yara van de Ven zaterdag ineens een hele wedstrijd voor haar kiezen bij volleybaleredivisionist FAST. Ze was tevreden over de 3-0 uitzege op Peelpush, maar niet helemaal over haar eigen spel.