Boerengroep FDF vreest chaos door trekkerverbod Utrecht: ‘Nu hebben we er geen vat meer op’

Dierenambu­lan­ce nu ook in Noordoost Brabant 24/7 beschik­baar

17 juli UDEN/ LAND VAN CUIJK - Zie of heb je een dier in nood? Voortaan hoef je je in deze regio, zeggen de betrokkenen althans, dan geen zorgen meer te maken of er een dierenambulance beschikbaar is. Reden: de nieuwe, nauwe samenwerking tussen de stichting Hokazo uit Uden en de regionale Dierenambulance Brabant Noord-Oost in Ravenstein.