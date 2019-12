Boerenplan voor supermarktkeurmerk in ruil voor eerlijke prijs en verdeling van de winst

Dat staat in een poll die FDF-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert vandaag in de besloten Facebookgroep van de actiegroep plaatste. Met het geld dat de betalende leden (15 euro voor ‘privéleden', 100 euro voor ‘bedrijfsleden’) in het laatje moeten brengen, wil het bestuur de organisatie ‘body’ geven, bijvoorbeeld door ledenvergaderingen te organiseren.

Voorrang op de rest

De lidmaatschappen worden ook gekoppeld aan het plan voor het ‘fair-trade keurmerk’, in zoverre dat betalende bedrijven voorrang hebben op de rest. ‘De FDF-leden worden dan als eerste ingedeeld als preferent leverancier en krijgen de hogere prijs’, aldus Van den Oever in zijn bericht. ‘De andere boeren (niet FDF, red.) komen pas aan bod als er voldoende vraag is. Onze strijders gaan ten alle tijden voor!’



Volgens Van den Oever is inschrijving mogelijk ‘tot aan de dag van de actie'. Mogelijk doelt hij daarmee op de actie waarmee de boeren in de week voor Kermis de voedseltoelevering door heel Nederland willen platleggen, onder meer door het blokkeren van distributiecentra. ,,Deelname aan de actie is ook verplicht! Thuisblijven en wel beuren zit er niet in!’’, aldus Van den Oever in zijn poll.