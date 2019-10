Boerenvoorman na omstreden poll: ‘We zijn weleens ruw, maar die politici zijn ook tere zieltjes’

Sint Anthonis vol goede moed naar één Land van Cuijk: ‘We zijn een trein op volle snelheid’

28 oktober SINT ANTHONIS - Vol optimisme zet de politiek in Sint Anthonis een belangrijke stap op weg naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De gemeenteraad gaat deze maandagavond namelijk unaniem akkoord met het herindelingsontwerp, de weg die afgelegd moet worden richting de feitelijke fusie op 1 januari 2022. Ook in Boxmeer en Cuijk wordt maandagavond over de herindeling gesproken.